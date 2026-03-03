Ученые омского вуза ведут уникальную разработку с экстрактом насекомых

Этапы разработки включают несколько фаз: сначала очистка и экстракция целомической жидкости и биомассы червей, далее высушивание биомассы и анализ ее состава. То есть определение активности ферментов, концентрации витаминов, аминокислот и органических кислот по стандартам ГОСТ. Важный шаг это тестирование антимикробных свойств, так как жидкость демонстрирует ингибирующее действие на бактерии. Завершающий этап тут формулировка рецептур, например, крема на основе оливкового и эфирных масел ланолина с добавлением экстракта. Итоги дают отсутствие в конечном продукте токсичных веществ и тяжелых металлов, что подтверждено лабораторными тестами.