Ученые омского вуза ведут уникальную разработку с экстрактом насекомых

В ОмГТУ активно работают над уникальным стартап-проектом. Его ученые разрабатывают натуральный косметический компонент на основе экстракта насекомых и целомической жидкости дождевых червей для косметологии.
Компонент должен стать экологичным и высокоэффективным ингредиентом для ухода за кожей. В проекте участвуют аспирантка Елизавета Денисова, студентка Ирина Евсютина и выпускница университета Дарья Зимина под руководством доцента кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» Светланы Чачиной, сообщила пресс-служба вуза.
Цель работы команды — удовлетворить растущий спрос на натуральную косметику, свободную от синтетики, особенно в условиях санкций. Проект решает проблему дефицита доступных, возобновляемых источников биологически активных веществ, предлагая альтернативу муцину улитки или растительным экстрактам.
«Разработка направлена на создание суперфуда (продукта с высоким содержанием полезных веществ) для кожи с омолаживающим, увлажняющим, регенерирующим и антибактериальным эффектом, который можно интегрировать в кремы, гели, сыворотки и маски», — уточнили в вузе.
Этапы разработки включают несколько фаз: сначала очистка и экстракция целомической жидкости и биомассы червей, далее высушивание биомассы и анализ ее состава. То есть определение активности ферментов, концентрации витаминов, аминокислот и органических кислот по стандартам ГОСТ. Важный шаг это тестирование антимикробных свойств, так как жидкость демонстрирует ингибирующее действие на бактерии. Завершающий этап тут формулировка рецептур, например, крема на основе оливкового и эфирных масел ланолина с добавлением экстракта. Итоги дают отсутствие в конечном продукте токсичных веществ и тяжелых металлов, что подтверждено лабораторными тестами.
Проект уже показал свою перспективность, он вошел в число победителей акселерационной программы «РОСТ» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Так что потенциал для коммерциализации этой разработки налицо.
Ранее КП-Омск писала, что пять студентов и магистрантов ОмГТУ стали кандидатами на стипендии Варнавского.