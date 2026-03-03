Красноярск взял Гран-при на Всероссийской премии «Туристические города»

В этом году на конкурс было подано более 195 инициатив из 102 городов России.
По итогам очной защиты Красноярск получил Гран-при в номинации «Город гастрономического туризма». В рамках презентации город представил комплексную модель развития гастрономического направления. Сейчас в Красноярске работает 160 ресторанов и пять крупных ресторанных групп. Развитие отрасли строится на работе с локальными производителями, продвижении сибирских продуктов и формировании блюд-эндемиков — гастрономических символов территории.
В числе ключевых направлений — гастрономические экскурсии и событийные проекты, формирующие туристический поток в течение года. В Красноярске и городах края проходят крупные фестивали и гастрономические события, объединяющие профессиональное сообщество, локальных производителей и туристов. Ряд мероприятий реализуется при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В ходе защиты город представил системный подход к развитию гастрономического туризма — действующую ресторанную сеть, событийные проекты и работу с локальными производителями. В качестве примера локальной гастрономической идентичности членам жюри было представлено блюдо из икры и тугунка, поданное на особом бородинском хлебе.
«Гастрономический туризм сегодня — это часть идентичности региона. Победа Красноярска — результат совместной работы профессионального сообщества, рестораторов, организаторов фестивалей и органов власти. Мы последовательно формируем гастрономический бренд города и видим, что эта работа получает признание в масштабах страны», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.
В агентстве также добавили, что системную работу по развитию отрасли ярко иллюстрирует проведение в Красноярске Всероссийского форума гостеприимства — ключевой федеральной дискуссионной площадки для профессионалов индустрии. Форум собрал более 1000 участников из регионов России и зарубежья и объединил представителей власти, бизнеса, науки и образования.
По мнению специалистов, победа в конкурсе подтверждает высокий уровень развития гастрономического направления, системную работу по продвижению локальных брендов и формирование устойчивого туристического образа города.