Красноярск взял Гран-при на Всероссийской премии «Туристические города»

В агентстве также добавили, что системную работу по развитию отрасли ярко иллюстрирует проведение в Красноярске Всероссийского форума гостеприимства — ключевой федеральной дискуссионной площадки для профессионалов индустрии. Форум собрал более 1000 участников из регионов России и зарубежья и объединил представителей власти, бизнеса, науки и образования.