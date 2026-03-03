«Коламбус» вырвал победу у «Рейнджерс» в овертайме

«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 5:4.
Гости уверенно начали игру и вели 4:0 после двух периодов. Шайбы забросили Адам Фантилли, Кирилл Марченко, Шон Монахан и Матье Оливье. В третьем периоде хозяева отыграли четыре шайбы — отличились Владислав Гавриков, Гейб Перро (дважды) и Уилл Борген.
Победу «Коламбусу» в овертайме принес второй гол Марченко. Российский нападающий также сделал результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Для него это 13-й матч с дублем в составе клуба — по этому показателю он поднялся на седьмое место в истории команды. Ассистировал Марченко россиянин Иван Проворов.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 28 бросков.
После этой игры «Коламбус» с 68 очками идет пятым в Столичном дивизионе. «Рейнджерс» с 54 баллами занимают восьмое место.
В другом матче «Филадельфия Флайерз» в серии буллитов обыграла «Торонто Мейпл Лифс» — 3:2. Победный бросок исполнил россиянин Матвей Мичков.
Читайте также: Российский политик усомнился в финансовом благополучии граждан ЕС.