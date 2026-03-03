«Коламбус» вырвал победу у «Рейнджерс» в овертайме

Победу «Коламбусу» в овертайме принес второй гол Марченко. Российский нападающий также сделал результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Для него это 13-й матч с дублем в составе клуба — по этому показателю он поднялся на седьмое место в истории команды. Ассистировал Марченко россиянин Иван Проворов.