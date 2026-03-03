Из-за непогоды на дороге Уфа — Бирск — Янаул ограничили движение: власти рекомендуют никуда не выезжать

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов сообщил о введении ограничений на автодороге Уфа — Бирск — Янаул. Сегодня с 9:45 проезд закрыт для пассажирского транспорта и грузовиков на участке с 60 по 214 километр.
Причина — ухудшение погодных условий. Водителей просят заранее планировать маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и по возможности воздержаться от поездок до улучшения обстановки.
