Из-за непогоды на дороге Уфа — Бирск — Янаул ограничили движение: власти рекомендуют никуда не выезжать

На дороге Уфа — Бирск — Янаул из-за непогоды ограничили движение.

Источник: Комсомольская правда

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов сообщил о введении ограничений на автодороге Уфа — Бирск — Янаул. Сегодня с 9:45 проезд закрыт для пассажирского транспорта и грузовиков на участке с 60 по 214 километр.

Причина — ухудшение погодных условий. Водителей просят заранее планировать маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и по возможности воздержаться от поездок до улучшения обстановки.

