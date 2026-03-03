Красноярский ХК «Сокол» на выезде обыграл «Буран»

2 марта красноярский «Сокол» на выезде обыграл «Буран» в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 2:1.
Во втором «крылатые» дважды поразили ворота хозяев — отличились Илья Скворцов и Никита Колесников. Таким образом, сибирские хоккеисты выиграли пятый матч подряд и сейчас занимают 14-е место в турнирной таблице.
— Я скажу, что это был тяжелый матч. У нас внутри команды есть давление, потому что идет борьба за 16, и каждое очко на вес золота, — говорит Александр Титов, главный тренер ХК «Сокол».
Следующий матч «крылатые» проведут 4 марта. На выезде они сыграют против «Ростова».