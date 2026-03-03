Москва
В Ростовской области назвали самые популярные и самые редкие имена детей

На Дону самыми популярными именами для новорожденных оказались Михаил и София.

Источник: Комсомольская правда

По состоянии на начало марта жители Ростовской области чаще всего называли своих сыновей Михаилами, а дочерей — Софиями. Редкие имена, которые выбирали родители для малышей, впечатляют своим разнообразием. Статистикой поделились в региональном управлении ЗАГС.

Согласно данным ведомства, абсолютным лидером среди мужских имен стал Михаил — этот вариант выбрали для 120 мальчиков. Второе место заняло имя Александр (109), а замыкает тройку лидеров Артем (84). Также в пятерку самых популярных вошли Матвей (76) и Иван (74).

У девочек первую строчку рейтинга заняла София — так назвали 96 малышек. Совсем немного от нее отстала Ева (90), почетное третье место у Варвары (83). В список самых востребованных имен марта также вошли Мария (79) и Мирослава (78).

Наряду с привычными именами, сотрудники ЗАГСа зафиксировали и редкие, уникальные варианты. Среди мальчиков выбор пал на такие имена, как Стивен, Климент, Арьян, Рамин и Байхан. Девочек родители называли Сабинами, Нане, Рози, Салимами и Эминами.

