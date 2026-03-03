Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура запретила продавать белорусам на маркетплейсах настольную игру

Прокуратура Минска запретила настольную игру из маркетплейса.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура вынесла запрет на продажу белорусам на маркетплейсах настольной игры. Подробности рассказали в прокуратуре Минска.

Так, сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга одного из маркетплейсов нашли более 70 предложений о продаже настольной игры с симуляцией политического противостояния, включая элементы фашистской идеологии и процесс прихода к власти нацистского режима.

— Популяризация подобных механизмов и принятия фашистских законов создает угрозу формирования у вовлеченных лиц искаженного восприятия исторических событий, способствует оправданию или минимизации масштаба совершенных нацистами злодеяний и «героизации» их образов, — подчеркнули в прокуратуре.

Также на маркетплейсах продавались ножи, которые по техническим характеристикам отнесены к категории холодного оружия. Еще в продаже были товары, подпадающие под запрет об эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Так, белорусам предлагали купить с доставкой в страну авиамодели с дистанционным управлением или запасные части к БПЛА.

На основании данных фактов руководству маркетплейса вынесли представление, потребовав устранить причины и условия, способствовавшие нарушениям в сфере оборота оружия и беспилотников, противодействия экстремизму. Также интернет-площадка должна разработать меры, чтобы впредь не допустить реализацию товаров, запрещенных к свободному обороту в Беларуси.

Тем временем МАРТ предупредил о контроле за ценами на цветы перед 8 Марта.

Еще мы писали, что польские врачи удалили 24-летней белоруске все детородные органы без ее согласия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше