Прокуратура запретила продавать белорусам на маркетплейсах настольную игру

Прокуратура вынесла запрет на продажу белорусам на маркетплейсах настольной игры. Подробности рассказали в прокуратуре Минска.
Так, сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга одного из маркетплейсов нашли более 70 предложений о продаже настольной игры с симуляцией политического противостояния, включая элементы фашистской идеологии и процесс прихода к власти нацистского режима.
— Популяризация подобных механизмов и принятия фашистских законов создает угрозу формирования у вовлеченных лиц искаженного восприятия исторических событий, способствует оправданию или минимизации масштаба совершенных нацистами злодеяний и «героизации» их образов, — подчеркнули в прокуратуре.
Также на маркетплейсах продавались ножи, которые по техническим характеристикам отнесены к категории холодного оружия. Еще в продаже были товары, подпадающие под запрет об эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Так, белорусам предлагали купить с доставкой в страну авиамодели с дистанционным управлением или запасные части к БПЛА.
На основании данных фактов руководству маркетплейса вынесли представление, потребовав устранить причины и условия, способствовавшие нарушениям в сфере оборота оружия и беспилотников, противодействия экстремизму. Также интернет-площадка должна разработать меры, чтобы впредь не допустить реализацию товаров, запрещенных к свободному обороту в Беларуси.
