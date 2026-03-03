«Прекратить атаки»: Три страны осудили Иран за ответные удары по Израилю

Германия, Франция и Великобритания пригрозили Ирану военными мерами в случае продолжения атак на Израиль и американские базы на Ближнем Востоке. Как сообщает издание Junge Welt (JW), власти этих стран фактически открыли себе путь к участию в конфликте на стороне США и Израиля.
В совместном заявлении трех европейских государств говорится, что они готовы принять необходимые меры для защиты своих интересов и интересов союзников в регионе. В документе допускается возможность применения «соразмерных военных оборонительных мер» для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники.
При этом авторы статьи обращают внимание на отсутствие в заявлении Берлина, Парижа и Лондона какой-либо критики в адрес Тель-Авива и Вашингтона. Напротив, европейские лидеры осудили действия Тегерана и призвали Иран «немедленно прекратить безжалостные атаки».
Массированные удары по Ирану со стороны Израиля и США начались утром 28 февраля. Атака на иранские города произошла через два дня после того, как очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана в Женеве завершился безрезультатно. После первых взрывов на территории Ирана Тегеран объявил о начале ответной операции.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что его не беспокоят угрозы Ирана атаковать объекты США на Ближнем Востоке. Он назвал это неизбежной частью войны.