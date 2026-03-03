«Прекратить атаки»: Три страны осудили Иран за ответные удары по Израилю

Массированные удары по Ирану со стороны Израиля и США начались утром 28 февраля. Атака на иранские города произошла через два дня после того, как очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана в Женеве завершился безрезультатно. После первых взрывов на территории Ирана Тегеран объявил о начале ответной операции.