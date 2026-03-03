Москва
В Иркутской области 4 марта пройдет комплексная проверка систем оповещения населения

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области 4 марта пройдет комплексная проверка систем оповещения населения с включением электросирен и уличных громкоговорителей, а также передачей информации по радио и телевидению.

Как сообщил начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Константин Дроздов, проверка будет проводиться в период с 10 до 12 часов местного времени. Жителям региона необходимо сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий, отмечает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.