Полиция нашла «похищенный» детский самокат во Владивостоке

Неравнодушный прохожий забрал забытый самокат на хранение.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции Владивостока проверили информацию о краже детского самоката в районе Нагорного парка. Выяснилось, что его никто не похищал.

В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступила информация из социальных сетей о пропаже детского самоката. Стражи порядка незамедлительно организовали проверку и установили обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что самокат был оставлен без присмотра, и неравнодушный прохожий, обнаружив его, забрал имущество, чтобы оно не потерялось. Мужчина разместил в интернете объявление о находке и указал свой контактный телефон для связи с владельцем.

В настоящий момент самокат возвращен законным владельцам. Никаких претензий друг к другу стороны не имеют.