Полиция нашла «похищенный» детский самокат во Владивостоке

В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступила информация из социальных сетей о пропаже детского самоката. Стражи порядка незамедлительно организовали проверку и установили обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что самокат был оставлен без присмотра, и неравнодушный прохожий, обнаружив его, забрал имущество, чтобы оно не потерялось. Мужчина разместил в интернете объявление о находке и указал свой контактный телефон для связи с владельцем.