Uzbekistan Airways вывезла более 240 паломников из Саудовской Аравии после закрытия неба

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вывезла первую группу в составе свыше 240 граждан республики, находящихся в паломничестве в Саудовской Аравии, после закрытия воздушного пространства над рядом стран по причине эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
Накануне пресс-служба Управления мусульман Узбекистана сообщила, что паломничество умра (малый хадж) из республики к святым для мусульман местам в Мекке и Медине приостановлено из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Паломнические рейсы из Узбекистана также приостановили. После этого авиакомпании Uzbekistan Airways и Centrum Air заявили, что с понедельника организуют вывозные рейсы застрявших паломников.
«Uzbekistan Airways в понедельник выполнила первый вывозной рейс из Джидды в Ташкент, на борту было более 240 человек», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что утром во вторник организуют еще один рейс для вывоза паломников из Джидды.
По информации Минтранса Узбекистана, порядка 1 тыс. граждан республики сейчас находятся в Саудовской Аравии в паломничестве по святым местам. Правительство поручило ведомству принять меры по возвращению сограждан из паломничества в Саудовской Аравии, а также из других стран Ближнего Востока.