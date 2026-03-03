В Челябинской области станет меньше садовых автобусных маршрутов

В Челябинской области готовятся к запуску сезонных автобусных маршрутов. Дачные автобусы станут возить южноуральцев к огородам с мая по октябрь.
Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, в нынешнем сезоне будет 17 межмуниципальных маршрутов: автобусы поедут из Челябинска, Магнитогорска и Златоуста в пригородные районы. Кроме того, 17 маршрутов откроют внутри челябинской агломерации. В общей сложности получится 34 дачных направления. В прошлом году их было 37.
Точный список маршрутов в миндортрансе обещают обнародовать в апреле. Пока известно, что пенсионеры-дачники по-прежнему смогут покупать билеты с 50-процентной скидкой. С нынешнего года для льготы на билеты установили четкие временные рамки: предоставлять ее будут не ранее 1 мая и не позднее 15 октября.