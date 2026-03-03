В Челябинской области станет меньше садовых автобусных маршрутов

Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, в нынешнем сезоне будет 17 межмуниципальных маршрутов: автобусы поедут из Челябинска, Магнитогорска и Златоуста в пригородные районы. Кроме того, 17 маршрутов откроют внутри челябинской агломерации. В общей сложности получится 34 дачных направления. В прошлом году их было 37.