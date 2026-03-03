Трамп: Запасы боеприпасов США могут позволить вести войны бесконечно

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 3 марта, заявил, что запасы боеприпасов страны настолько велики, что позволяет США вести войны «бесконечно».
— Мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести «вечно» и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!). В конечном счете, наши запасы на хорошем уровне, но они не на том уровне, на котором хотелось бы, — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп также заявил, что его не тревожит угроза ударов по американским объектам и территории страны, поскольку это неизбежная часть военного конфликта.
До этого зампреда Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что третья мировая война еще не идет, однако она может начаться в любой момент из-за действий Дональда Трампа.
28 февраля президент Соединенных Штатов объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о начале военного конфликта — в материале «Вечерней Москвы».