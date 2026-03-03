MWM: норвежские истребители F-35A сопроводили Су-35 из группы «Русские витязи»

Напомним, в конце февраля этого года стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России завершили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. В Министерстве обороны РФ отметили, что его продолжительность составила более 14 часов. На отдельных участках маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.