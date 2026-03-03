Москва
MWM: норвежские истребители F-35A сопроводили Су-35 из группы «Русские витязи»

В нейтральном воздушном пространстве F-35A сопроводили Ту-95МС.

Источник: Комсомольская правда

В нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем норвежские истребители пятого поколения F-35A сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Об этом пишет Military Watch Magazine.

При этом, как отмечается в публикации, российских бомбардировщиков сопровождали истребители четвертого поколения Су-35 из авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи».

MWM обратил внимание на необычность данной встречи, поскольку Су-35 из «Русских витязей» обычно используют для демонстрационных полетов на авиашоу и военных парадах, а не для сопровождения стратегической авиации.

Напомним, в конце февраля этого года стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России завершили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. В Министерстве обороны РФ отметили, что его продолжительность составила более 14 часов. На отдельных участках маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.