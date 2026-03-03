Стало известно, как в Уфе проведут Год большой и дружной семьи

В городе заложат семейные аллеи. С 11 по 17 мая пройдет Неделя семьи. Праздничный концерт, посвященный Международному дню семьи, состоится в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан». Там же и в парке имени Якутова 8 июля запланированы праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Одно из традиционных в течение многих лет событий — Международный Аксаковский фестиваль также будет посвящен Году большой и дружной семьи.