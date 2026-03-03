Стало известно, как в Уфе проведут Год большой и дружной семьи

План мероприятий расписан на весь год. В числе событий, которые запланированы к проведению, — конкурс видеороликов «Большое семейное путешествие», Городской фестиваль «Уфимская семья-2026», познавательно-игровая программа «Счастье начинается с семьи», Городской конкурс опекунов (попечителей) и приемных семей Уфы, спортивные соревнования «Папа, мама, я — дружная семья», Открытый городской фестиваль семейных ансамблей «Большая талантливая семья», концерт «Любовь сильнее разлуки» для семей участников специальной военной операции и многие другие интересные мероприятия.
В городе заложат семейные аллеи. С 11 по 17 мая пройдет Неделя семьи. Праздничный концерт, посвященный Международному дню семьи, состоится в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан». Там же и в парке имени Якутова 8 июля запланированы праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Одно из традиционных в течение многих лет событий — Международный Аксаковский фестиваль также будет посвящен Году большой и дружной семьи.
В течение года в Уфе будут создаваться и развиваться клубы семейного чтения. Жителей Уфы за заслуги в области воспитания детей представят к государственным и общественным наградам РФ и РБ.