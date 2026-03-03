Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Львица в зоопарке Китая набросилась на 10-летнюю девочку

Смотритель зоопарка в китайской провинции Гуандун спас 10-летнюю девочку от львицы. Об этом случае в воскресенье, 1 марта, рассказали в Shanghai Daily.

Смотритель зоопарка в китайской провинции Гуандун спас 10-летнюю девочку от львицы. Об этом случае в воскресенье, 1 марта, рассказали в Shanghai Daily.

Ребенка подвели к клетке, чтобы девочка покормила львов сквозь прутья решетки. Однако животные увидели в ее руках мясо и набросились на нее — одной львице удалось зацепиться когтями за ее штаны.

На помощь ребенку бросился смотритель зоосада. Он поднял с земли прут и стал отбиваться им от хищницы. Спустя полминуты ему удалось вырвать девочку из ее лап. Несмотря на это, ребенок все-таки получил ранения.

Девочку госпитализировали врачи скорой помощи в шоковом состоянии. Она получила незначительные ссадины. Их обработали и сделали прививку от бешенства.

В июне 2025 года один из подопечных парка львов «Тайган» напал на его директора Олега Зубкова. Мужчина находился в тяжелом состоянии. «Вечерняя Москва» узнала, что может стать причиной агрессивного поведения хищника в неволе.

Кроме того, недавно львица напала на жителя Махачкалы, когда тот вместе с братом направлялся в местный магазин. В результате инцидента никто не пострадал. Позже журналисты связались с мужчиной — он рассказал, что часто встречает львов, но только маленьких.