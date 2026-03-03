Белорусы могут пожаловаться в КГК на отопление и температуру воды 3 марта

Госконтроль 3 марта проведет горячую линию по отоплению и горячему водоснабжению в квартирах белорусов, пишет телеграм-канал КГК.
На короткий номер 191 граждане и юрлица могут сообщить о проблемах, связанных с отопление и температурой горячей воды. В КГК примут информацию, связанную с перебоями в функционировании систем теплоснабжения, несвоевременном устранении неисправностей. Можно позвонить на горячую линию, если не соблюдаются температурные режимы в квартирах и домах, есть неисправности приборов учета и систем регулирования тепловой энергии или они вовсе отсутствуют.
Принимается информация о повреждениях теплоизоляции труб, необходимости в ремонте оборудования, кровель, утеплении стен и т.д. Также граждане могут сообщить о затягивании или непроведении ремонтных работ по замене теплосетей. Рассказать, если они были выполнены некачественно или после не было проведено благоустройство.
Горячая линия Госконтроля по номеру 191 будет работать в среду, 3 марта, с 09.00 до 18.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).
Кроме того, сообщения о нарушениях с предоставлением фото и адреса, выявленных проблем можно отправлять в чат-бот телеграм-канала КГК.
