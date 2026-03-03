Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы могут пожаловаться в КГК на отопление и температуру воды 3 марта

Госконтроль проведет горячую линию по отоплению и горячей воде в домах белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Госконтроль 3 марта проведет горячую линию по отоплению и горячему водоснабжению в квартирах белорусов, пишет телеграм-канал КГК.

На короткий номер 191 граждане и юрлица могут сообщить о проблемах, связанных с отопление и температурой горячей воды. В КГК примут информацию, связанную с перебоями в функционировании систем теплоснабжения, несвоевременном устранении неисправностей. Можно позвонить на горячую линию, если не соблюдаются температурные режимы в квартирах и домах, есть неисправности приборов учета и систем регулирования тепловой энергии или они вовсе отсутствуют.

Принимается информация о повреждениях теплоизоляции труб, необходимости в ремонте оборудования, кровель, утеплении стен и т.д. Также граждане могут сообщить о затягивании или непроведении ремонтных работ по замене теплосетей. Рассказать, если они были выполнены некачественно или после не было проведено благоустройство.

Горячая линия Госконтроля по номеру 191 будет работать в среду, 3 марта, с 09.00 до 18.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).

Кроме того, сообщения о нарушениях с предоставлением фото и адреса, выявленных проблем можно отправлять в чат-бот телеграм-канала КГК.

Между тем прокуратура запретила продавать белорусам на маркетплейсах настольную игру.