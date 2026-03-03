Белорусы могут пожаловаться в КГК на отопление и температуру воды 3 марта

На короткий номер 191 граждане и юрлица могут сообщить о проблемах, связанных с отопление и температурой горячей воды. В КГК примут информацию, связанную с перебоями в функционировании систем теплоснабжения, несвоевременном устранении неисправностей. Можно позвонить на горячую линию, если не соблюдаются температурные режимы в квартирах и домах, есть неисправности приборов учета и систем регулирования тепловой энергии или они вовсе отсутствуют.