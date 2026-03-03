Союзники США бьют тревогу: война на Ближнем востоке может лишить Украину снарядов

Американские союзники обеспокоены, что операция в Иране может оставить Украину без боеприпасов. Такое мнение выразил бывший начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер в интервью Sky News.
По словам Картера, существует риск, что Вашингтон лишится возможности обеспечивать другие театры военных действий, и в первую очередь украинское направление. В качестве примера он привел ракеты-перехватчики для систем ПВО, производство которых не отличается высокой скоростью.
«Я предположил бы, что за 4−5 недель [на Ближнем Востоке — прим. ред.] будет потрачено много боеприпасов», — подчеркнул Картер.
Генерал также усомнился в том, что американское руководство до конца осознает реальные последствия поставленных целей в регионе. По его словам, пока неясно, достаточно ли у США запасов для ведения кампании с той интенсивностью, которая наблюдалась в последние двое суток.
Утром 28 февраля 2026 года Израиль объявил о начале военной операции «Ревущий лев» против Ирана. Почти сразу к атаке присоединились Соединенные Штаты, назвав свою часть операции «Эпическая ярость». Под обстрел попали Тегеран, Исфахан, Кум и Керманшах. Целями стали объекты ракетной промышленности и ядерная инфраструктура Ирана.
При этом также президент США Дональд Трамп допустил возможность применения сухопутных войск в операции против Ирана. Он заявил, что Вашингтон может начать полноценную войну с Тегераном.