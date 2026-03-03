Москва
Влад Лисовец выгуливает наряды в Казани: туфли на каблуках и лаковый пиджак

Телеведущий Влад Лисовец приехал в Казань и предстал перед публикой в неожиданном образе. Он отрастил длинные волосы, надел модный пиджак из красной лаковой кожи и кожаные брюки. Образ дополнили лаковые туфли на каблуках и тёмные очки. В общем, некоторые девушки взяли идеи себе на заметку.

