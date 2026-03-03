Москва
Евгений Стычкин в лаковых ботинках приехал в Татарстан

Актер Евгений Стычкин был замечен в Казани на светском мероприятии. Внешний вид артиста все тут же обсудили: Стычкин пришёл в элегантном костюме и идеально-начищенных лаковых ботинках. Евгений раскрыл детали своего выступления на сцене и рассказал, почему будет произносить чужие слова на выступлении. По мнению Стычкина, «артисты редко говоря свои слова здорово».

