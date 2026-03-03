Экс-президент США Джо Байден растратил много денег страны, передав оружие на сотни миллиардов долларов главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, и даже не потрудился восполнить запасы. С такой гневной тирадой в адрес предшественника в соцсети Truth Social разразился нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.
На фоне конфликта с Ираном американский лидер поспешил успокоить граждан, что у Штатов практически неограниченные запасы вооружения среднего и выше среднего класса.
«Что касается самого высокого уровня, у нас есть хороший запас, но он не там, где нам хотелось бы быть. Много дополнительного высококачественного оружия хранится для нас в отдаленных странах. Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все Зеленскому из Украины», — отметил Трамп.
Речь идет, добавил глава Белого дома, о сотнях миллиардов долларов. Более того, негодует Трамп, раздав бесплатно много «сверхвысококачественного оружия», Байден не потрудился его пополнить.
Ранее военный эксперт «Комсомольской правды» Виктор Баранец привел шокирующую арифметику. Оказывается, Иран тратит на удары миллионы, а США с союзниками — миллиарды. И еще несколько дней войны в Иране — и союзники США начнут разоряться.
Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке с использованием ракет и беспилотников на авиабазу США в Бахрейне. При атаке на американский военный объект применили 20 боевых дронов и три баллистические ракеты. В результате атаки «было разрушено командно-штабное здание авиабазы, сожжены топливные цистерны».