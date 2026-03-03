В Ростовской области у отца и сына изъяли арсенал оружия и наркотики

Как сообщили в донском главке полиции, оперативная разработка началась с получения информации о возможном распространении наркотических средств младшим из родственников. При обыске в доме подозреваемых сотрудники полиции нашли более 140 граммов наркотиков. По данным следствия, запрещенные вещества предназначались для последующего сбыта. За это в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере.