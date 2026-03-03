В Ростовской области у отца и сына изъяли арсенал оружия и наркотики

В Ростовской области полицейские задержали двоих жителей города Азова, подозреваемых сразу по нескольким статьям — от оборота наркотиков до незаконного хранения взрывчатки. Фигурантами уголовных дел стали 67-летний мужчина и его 45-летний сын.
Как сообщили в донском главке полиции, оперативная разработка началась с получения информации о возможном распространении наркотических средств младшим из родственников. При обыске в доме подозреваемых сотрудники полиции нашли более 140 граммов наркотиков. По данным следствия, запрещенные вещества предназначались для последующего сбыта. За это в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере.
После этого оперативники узнали, что криминальные интересы задержанных выходят далеко за рамки наркоторговли. При осмотре гаражного бокса, принадлежащего отцу, полицейские обнаружили внушительный склад оружия и боеприпасов.
Силовики изъяли из тайника ручную гранату Ф-1, а также три бризантных заряда, которые были пригодны для производства взрыва. Кроме того, в гараже хранилось более 1800 патронов различного калибра, несколько магазинов к оружию, предмет, внешне схожий с автоматом Калашникова, карабин, оснащенный оптическим прицелом, охотничьи ружья, а также пистолеты и револьвер.
По данным полиции, основным хранителем арсенала, предположительно, является отец. Его сын, как считает следствие, знал о содержимом схрона и имел к нему доступ. Вся изъятая продукция направлена на баллистическую экспертизу, которая установит, являются ли предметы огнестрельным оружием и пригодны ли они для стрельбы.
В отношении двоих задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Легальность происхождения найденного вооружения в настоящее время устанавливается.
