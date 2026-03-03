Водохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасов

«Крымские питьевые водохранилища естественного стока продолжают наполняться водой. Имеющихся сегодня запасов без учета будущего притока хватит примерно на 14 месяцев», — проинформировал Константинов.
И уточнил, что за прошедшую неделю в водохранилища полуострова поступило более 10,5 миллионов кубометров. При этом некоторые крымские водохранилища наполнены на 100 процентов. Суммарный объем наполняемости 23 крымских водохранилищ на сегодня составляет 197 миллионов кубометров воды, отметил председатель парламента РК.
И подчеркнул, что для руководства республики приоритетом остается бесперебойное обеспечение крымчан качественной водой, поэтому ведется анализ ситуации и вся организационная работа в этом направлении будет продолжена.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко также сообщала, что обильные осадки, выпавшие на ЮБК, существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион.
В конце декабря завкафедрой химических технологий и водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ доктор технических наук Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский рассказали в эфире радио «Спутник в Крыму», что для подпитки Симферополя, а также Западного Крыма необходимо построить дополнительные водохранилища естественного стока.
Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года. Это Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища на Южном берегу Крыма. Объем финансирования — 22,4 миллиарда рублей.