Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии заявили об американском агенте в окружении Хаменеи

Соединенные Штаты располагали источником информации в ближайшем окружении верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты располагали источником информации в ближайшем окружении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который был убит 28 февраля. Об этом пишет британская газета The Financial Times.

По данным источника FT, подготовка операции против Ирана длилась несколько месяцев. При этом Израиль задействовал взломанные камеры видеонаблюдения и мобильные сети в ходе подготовки, а США получали информацию от живого источника — агента внутри команды аятоллы.

Предполагалось, что в случае начала войны Али Хаменеи должен был укрыться в одном из двух специальных бункеров, которые были недосягаемы для израильских авиабомб.

«Для него было необычно находиться вне бункера — у него их было два, — и если бы он был там, Израиль не смог бы достать его имеющимися у него бомбами», — заявил собеседник FT.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин осудил убийство Хаменеи. В разговоре с президентом Ирана глава РФ подчеркнул, что убийство было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше