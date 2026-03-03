В Иркутске на месяц ограничат движение большегрузов

С 15 апреля по 15 мая 2026 года в Иркутске введут временные ограничения для грузовых автомобилей. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, под запрет попадут машины с нагрузкой на ось свыше 6 тонн на нескольких участках дорог местного значения.
— Ограничения затронут следующие улицы и трассы: 2-ю Батарейную, Трактовую, Ново-Ленинскую объездную дорогу с развязками, улицу Маршала Конева от границы города до бульвара Рябикова, бульвар Рябикова от дома № 31б до улицы Сергеева, улицу Сергеева, а также объездную дорогу микрорайонов Первомайский — Университетский и три участка подъезда к Иркутску, — говорится в сообщении администрации.
Ограничения ввели для безопасности движения и сохранности дорог. До 15 апреля на объектах установят информационные щиты и запрещающие знаки.
Правила не коснутся международных грузоперевозок, пассажирских автобусов, машин дорожных служб, транспорта силовых ведомств, а также перевозок продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, кормов, удобрений, почты и грузов для устранения ЧС.
