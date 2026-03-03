«Так звучат деньги»: Трамп рассказал, что раздражает его жену в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции решил отвлечься от темы иранского конфликта и рассказать присутствующим о строительстве бального зала в Белом доме.
Глава Белого дома заявил, что сооружение должно получиться великолепным, однако шум строительства очень раздражает первую леди — Меланию Трамп.
«Да когда эти сваебойные машины остановятся?!» — процитировал американский лидер свою жену.
При этом Дональд Трамп подчеркнул, что построил на своем веку не один бальный зал. По его словам, шум стройки ему нравится, потому что «так звучат деньги».
Напомним, стоимость работ обойдется по меньшей мере в 200 миллионов долларов, которые американский лидер намерен оплатить из своего кармана. Бальный зал глава Белого дома назвал «подарком», а уже 20 октября прошлого года начался снос части восточного крыла исторического здания.