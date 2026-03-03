Москва
Дом Пугачевой на Кипре оказался в зоне риска после ракетного удара Ирана

Дом певицы Аллы Пугачевой мог подвергнуться опасности из-за удара Ирана ракетами по одной из британских авиабаз на Кипре. Речь идет о комплексе Акротири, расположенном неподалеку от Лимасола.

Местные жители рассказали, что они слышали ночью громкие взрывы. При этом в городе нет бомбоубежищ.

В Лимасоле артистка живет в особняке на закрытой территории. Его стоимость оценивается примерно в четыре миллиона евро.

— Кроме того, на острове у певицы есть просторный пентхаус в районе Неаполис общей площадью чуть более одной тысячи квадратных метров. По слухам, она выставила его на продажу за 18 миллионов евро, — передает «Абзац».

Ранее блогер и общественник Вадим Манукян заявил, что Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин* могут переехать в Болгарию.

1 марта в СМИ появилась информация о том, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра. Там дислоцированы тысячи британских бойцов и военные базы, принадлежащие государству.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о начале военного конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

