Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтербез напомнил о регистрации туристов после гибели людей в Прикамье

Краевое ведомство привело алгоритм регистрации туристических групп.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае на прошлой неделе произошла трагедия с участниками туристической группы. В поход на снегоходах отправились пять мужчин, четверо из них погибли. Туристы не прошли регистрацию в региональном МЧС.

Регистрация необходима для оказания оперативной помощи спасателями в случае экстренной ситуации, угрожающей жизни людей. Регистрацию можно пройти в онлайн-режиме на сайте МЧС.

Для этого потребуется указать: состав и количество участников; данные руководителей похода; всех участников, с которыми можно связаться при необходимости; подробную информацию о маршруте.