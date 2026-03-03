Минтербез напомнил о регистрации туристов после гибели людей в Прикамье

В Пермском крае на прошлой неделе произошла трагедия с участниками туристической группы. В поход на снегоходах отправились пять мужчин, четверо из них погибли. Туристы не прошли регистрацию в региональном МЧС.
Регистрация необходима для оказания оперативной помощи спасателями в случае экстренной ситуации, угрожающей жизни людей. Регистрацию можно пройти в онлайн-режиме на сайте МЧС.
Для этого потребуется указать: состав и количество участников; данные руководителей похода; всех участников, с которыми можно связаться при необходимости; подробную информацию о маршруте.