Челябинская область готовится к паводку

В настоящий момент специалисты ведут сбор данных для составления точного прогноза весеннего паводка. Он будет готов после 10 марта. Ключевым фактором станет погода: при резком и дружном потеплении таяние снега может ускориться, что приведет к подтоплениям. Подобные сценарии в регионе уже наблюдались. Но если весна не начнется аномально рано, существующие запасы снега не приведут к критическим последствиям.