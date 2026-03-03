Челябинская область готовится к паводку

«В большинстве районов региона высота снежного покрова выше среднемноголетних значений на 5−15 сантиметров. В прошлом году этот показатель был выше их всего на 1−4 сантиметра. А вот в позапрошлом, когда в регионе прошел сильный паводок, уровень снега был намного выше текущих значений», — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов ЦГМС Екатерина Выходцева.
В настоящий момент специалисты ведут сбор данных для составления точного прогноза весеннего паводка. Он будет готов после 10 марта. Ключевым фактором станет погода: при резком и дружном потеплении таяние снега может ускориться, что приведет к подтоплениям. Подобные сценарии в регионе уже наблюдались. Но если весна не начнется аномально рано, существующие запасы снега не приведут к критическим последствиям.
Чтобы исключить задержки со взрывными работами для безопасного пропуска льда, в регионе создали собственное взрывотехническое подразделение. Специалисты прошли обучение, получили лицензии, и теперь работы могут быть организованы в сжатые сроки. На все противопаводковые мероприятия в этом году предусмотрено 200 миллионов рублей. В арсенале служб тяжелая техника и беспилотные аппараты.