Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые пошли: сезон аварий с мопедами и самокатами начался в Приморье

С потеплением в Приморском крае неофициально начался сезон электросамокатов и мопедов — полиция информирует о двух зарегистрированных ДТП с этими участниками дорожного движения, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

11-летний мальчик на электрическом самокате попал под машину Nissan Note на территории Советского района Владивостока. 49-летний автомобилист съезжал с дороги и не уступил дорогу малолетнему самокатчику, который ехал поперёк траектории «Ниссана».

Мальчику оказана медицинская помощь, проводится административное расследование по статьям КоАП РФ о невыполнении требования уступить дорогу иным участникам движения и причинении нетяжёлого вреда здоровью из-за нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает родителям, что обеспечение безопасности детей на дороге — общая ответственность. Формировать навыки поведения родители должны личным примером и обучением.

ДТП с мопедом, которое произошло в Надеждинском округе Приморья, имело более серьёзные последствия. Транспортным средством управляла 32-летняя пьяная женщина, она сбила 55-летнюю женщину-пешехода. Травмы получили обе: виновница аварии от госпитализации отказалась, потерпевшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа.

Расследование административного дело о ДТП с причинением вреда здоровью продолжается, а протоколы за вождение в нетрезвом виде и без шлема на гражданку уже составили.

Суммарно ей могут выписать штрафов на сумму, превышающую 50 тысяч рублей, и лишить её водительских прав. Мопед пока изъят на специализированную стоянку.