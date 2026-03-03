Первые пошли: сезон аварий с мопедами и самокатами начался в Приморье

11-летний мальчик на электрическом самокате попал под машину Nissan Note на территории Советского района Владивостока. 49-летний автомобилист съезжал с дороги и не уступил дорогу малолетнему самокатчику, который ехал поперёк траектории «Ниссана».
Мальчику оказана медицинская помощь, проводится административное расследование по статьям КоАП РФ о невыполнении требования уступить дорогу иным участникам движения и причинении нетяжёлого вреда здоровью из-за нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает родителям, что обеспечение безопасности детей на дороге — общая ответственность. Формировать навыки поведения родители должны личным примером и обучением.
ДТП с мопедом, которое произошло в Надеждинском округе Приморья, имело более серьёзные последствия. Транспортным средством управляла 32-летняя пьяная женщина, она сбила 55-летнюю женщину-пешехода. Травмы получили обе: виновница аварии от госпитализации отказалась, потерпевшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа.
Расследование административного дело о ДТП с причинением вреда здоровью продолжается, а протоколы за вождение в нетрезвом виде и без шлема на гражданку уже составили.
Суммарно ей могут выписать штрафов на сумму, превышающую 50 тысяч рублей, и лишить её водительских прав. Мопед пока изъят на специализированную стоянку.