Целый день без света — уже норма: В Кишинёве отключают электричество — публикуем адреса

В двух секторах столицы сегодня запланированы отключения электричества.
Публикуем список адресов.
Ботаника:
Ул. Буребиста, 22 — с 10:00 до 17:30.
Чеканы:
Ул. Колоница, 3158, 9999 — с 09:00 до 16:30.
Ул. Н. Милеску-Спэтару, 2, 3, 4, 5, 16/4, П. Заднипру, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 16/8, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 — с 11:05 до 17:00.
