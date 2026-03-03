В Приморье утвердили план бухты Триозёрье, въезд машин на пляж запретят

В прошлом сезоне бухту посетили более 46 тысяч человек. По расчётам специалистов, грамотное зонирование позволит принимать ещё больше туристов, но без «транспортного коллапса и антисанитарии». В перспективе — постановка на кадастровый учёт подъездной дороги и её ремонт. Для местного бизнеса, готового обновлять инфраструктуру, предусмотрены субсидии до 10 млн рублей.