В Приморье утвердили план бухты Триозёрье, въезд машин на пляж запретят

Правительство Приморского края утвердило концепцию развития бухты Триозёрье под Находкой, направленную на борьбу с последствиями «дикого» туризма. Уже к летнему сезону 2026 года въезд автомобилей на песчаную береговую линию будет полностью запрещён — для них обустроят отдельную парковку за пределами пляжа. Это позволит разгрузить территорию, где в пик сезона единовременно скапливается более 800 машин.
Как отметил вице-премьер края Николай Стецко, примером для Триозёрья станет бухта Рифовая, где в прошлом году уже ввели аналогичные ограничения. «На песке машин быть не должно», — подчеркнул он. Для желающих остаться с ночёвкой оборудуют комфортные кемпинги, также полностью свободные от автомобилей.
Власти намерены решить и застарелую проблему с мусором. Сейчас в бухте остро не хватает контейнеров, а вывоз отходов происходит несвоевременно. Местной администрации совместно с Приморским экологическим оператором поручено обеспечить достаточное количество баков и наладить ежедневный вывоз мусора.
В прошлом сезоне бухту посетили более 46 тысяч человек. По расчётам специалистов, грамотное зонирование позволит принимать ещё больше туристов, но без «транспортного коллапса и антисанитарии». В перспективе — постановка на кадастровый учёт подъездной дороги и её ремонт. Для местного бизнеса, готового обновлять инфраструктуру, предусмотрены субсидии до 10 млн рублей.
Напомним, что это часть масштабной работы по упорядочиванию отдыха на побережье. Ранее была утверждена концепция развития бухты Лазурной, где планируется создать международный термальный курорт «Лазурный Резорт» с участием китайского инвестора, вложения оцениваются в 100 миллиардов рублей.