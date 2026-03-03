В Московском планетарии рассказали, когда можно увидеть лунное затмение 3 марта

Полная фаза лунного затмения, которое пройдет 3 марта, продлится 59 минут. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Отдельные теневые фазы будут длиться почти 2,5 часа — с 12:51 до 14:05 и с 15:04 до 16:19 по московскому времени. Продолжительность всего события превысит 5,5 часа.
— Полная теневая фаза продлится 59 минут. Затмение будет недостаточно глубоким, так как Луна пройдет лишь вблизи центра земной тени. Максимальная теневая фаза затмения составит 1,156, — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее ученые зафиксировали на Солнце сильнейшую за последние две недели вспышку, ей присвоили класс М2.4. Активность звезды заметно растет после спада, который наблюдался в середине февраля.
Жители отдельных российских регионов в скором времени смогут увидеть затмение, которое называют «кровавой Луной». В этот момент спутник приобретет темно-красный оттенок. Что принесет это явление и чего не стоит делать, чтобы не навлечь на себя беду, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.