Госдеп США эвакуирует часть персонала и их семьи из Бахрейна и Иордании

Госдепартамент США принял решение об эвакуации части дипломатического персонала и членов их семей из посольств в Иордании, Ираке и Бахрейне. Об этом, ссылаясь на официальное заявление внешнеполитического ведомства, пишет издание Associated Press.
Уточняется, что распоряжения касаются лишь тех сотрудников, чья работа не связана с выполнением критически важных функций в диппредставительствах.
Эвакуация проводится на фоне резкого обострения ситуации в регионе после начала военной операции США и Израиля против Ирана.
Незадолго до этого AP, ссылаясь на заявление иранского государственного телевидения, сделанное утром во вторник, сообщило о ракетном и беспилотном ударах военизированных сил по авиабазе в Бахрейне.
Напомним, массированные удары по Ирану со стороны Израиля и США начались утром 28 февраля. После первых взрывов на территории Ирана Тегеран объявил о начале ответной операции. Иранская армия заявила, что все военные базы США в регионе являются законными целями.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп Трамп назвал возможные удары Ирана по объектам США частью войны.