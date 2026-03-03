Москва
Госдеп США эвакуирует часть персонала и их семьи из Бахрейна и Иордании

Эвакуация проводится на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Госдепартамент США принял решение об эвакуации части дипломатического персонала и членов их семей из посольств в Иордании, Ираке и Бахрейне. Об этом, ссылаясь на официальное заявление внешнеполитического ведомства, пишет издание Associated Press.

Уточняется, что распоряжения касаются лишь тех сотрудников, чья работа не связана с выполнением критически важных функций в диппредставительствах.

Эвакуация проводится на фоне резкого обострения ситуации в регионе после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Незадолго до этого AP, ссылаясь на заявление иранского государственного телевидения, сделанное утром во вторник, сообщило о ракетном и беспилотном ударах военизированных сил по авиабазе в Бахрейне.

Напомним, массированные удары по Ирану со стороны Израиля и США начались утром 28 февраля. После первых взрывов на территории Ирана Тегеран объявил о начале ответной операции. Иранская армия заявила, что все военные базы США в регионе являются законными целями.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп Трамп назвал возможные удары Ирана по объектам США частью войны.

