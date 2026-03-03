В Омской области задержали пьяного водителя с 20 тоннами колбасы

На 586-м километре автодороги Тюмень—Омск омские сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя большегруза с 20 тоннами колбасы.
Как сообщили в Омской полиции, 45-летний водитель грузовика «ДАФ» вез ценный груз колбасных изделий из Екатеринбурга в Новосибирск. Но несмотря на 20 тонн скоропортящихся продуктов в кузове, мужчина не удержался и приложился к бутылке. Резкий запах алкоголя от водителя инспекторы ДПС почувствовали во время проверки документов.
Освидетельствование на алкотестере показало, что в крови водителя большегруза содержалось 0,619 мг/л алкоголя. В итоге мужчину, жителя Свердловской области, отстранили от управления атотранспортом, а грузовик поместили на спецстоянку. О судьбе колбасы не сообщается.
В отношении водителя заведено административное дело по статьям «Управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения». Скорее всего, из-за водителя-пьяницы под административное дело попадет и индивидуальный предприниматель, которому принадлежит грузовик. В его действиях усматриваются признаки административного правонарушения по статье «Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения».
