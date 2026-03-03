В Омской области задержали пьяного водителя с 20 тоннами колбасы

Как сообщили в Омской полиции, 45-летний водитель грузовика «ДАФ» вез ценный груз колбасных изделий из Екатеринбурга в Новосибирск. Но несмотря на 20 тонн скоропортящихся продуктов в кузове, мужчина не удержался и приложился к бутылке. Резкий запах алкоголя от водителя инспекторы ДПС почувствовали во время проверки документов.