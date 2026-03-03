У жены капитана омского «Авангарда» в ОАЭ возникли проволочки с вылетом в РФ

Ранее мы уже писали о проблемах в Дубае сразу и Виолетты, и журналистки Светланы Некрасовой в одном материале, уточняя, что сейчас Шарипзянова беременна и еще одним ребенком. 3 марта супруга хоккеиста сообщила, что возможность улететь в Россию у нее появилась, самолеты понемногу снова летают, но есть сложности. Вместе с подругами и сестрой мужа она приехала в аэропорт и не прогадала. Их зарегистрировали на вечерний рейс до Казани, несмотря на то, что от их туроператора регистрация пока не началась. На два или три более ранних рейса туда же дамы не успели. Насколько Виолетта поняла, сейчас в аэропорту пассажиров регистрируют уже по принципу «кто раньше обратился, тот и сел».