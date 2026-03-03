У жены капитана омского «Авангарда» в ОАЭ возникли проволочки с вылетом в РФ

Виолетта Шарипзянова, супруга капитана «Авангарда», сегодня, 3 марта, близка к возвращению в Россию из Дубая, где застряла из-за начала войны США против Ирана. На своем Телеграм-канале она сама рассказала о проблемах, при которых из местного аэропорта понемногу стали вылетать самолеты в Россию и другие страны, но лично ей улететь пока не получилось.
Ранее мы уже писали о проблемах в Дубае сразу и Виолетты, и журналистки Светланы Некрасовой в одном материале, уточняя, что сейчас Шарипзянова беременна и еще одним ребенком. 3 марта супруга хоккеиста сообщила, что возможность улететь в Россию у нее появилась, самолеты понемногу снова летают, но есть сложности. Вместе с подругами и сестрой мужа она приехала в аэропорт и не прогадала. Их зарегистрировали на вечерний рейс до Казани, несмотря на то, что от их туроператора регистрация пока не началась. На два или три более ранних рейса туда же дамы не успели. Насколько Виолетта поняла, сейчас в аэропорту пассажиров регистрируют уже по принципу «кто раньше обратился, тот и сел».
«Я спросила, можно ли мне сделать обмен рейса в другой город, мне разрешили. И дальше началась еще одна история. Девушки уехали в отель, потому что вылет вечером, но они уже сдали чемоданы и получили посадочные талоны. Я сижу в аэропорту и “жду у моря погоды”. Мы брали апгрейд рейса, мне дали неправильный посадочный, я пошла оплачивать, оплатила апгрейд за сестру Дамира, все было прекрасно. Все поменяли.
Сейчас я подошла, чтобы взять свой правильный посадочный, пойти с ним на кассу и оплатить его, но фиаско в том, что система не выдавала мне оплату. Потому что я и она были забронированы с одного букинга, и так как я уже провела оплату за нее, оплату за себя я провести не могу. Система не дает.
То есть через 40 минут у меня заканчивается регистрация до другого города, и я сижу около стоек, жду, что мне скажут", сообщила Шарипзянов в звуковом сообщении на канале в 10:34 по Омску.
Кстати, далее Виолетта опубликовала и общее фото со Светланой Некрасовой, которую она тоже встретила в порту.
«Дом там, где семья! Поэтому эта встреча подарила домашнее семейно-хоккейное тепло!», — так высказалась она об этом.
Напомним, накануне сам «Авангард» победил «Спартак» в Москве 4:1. Дамир Шарипзянов в матче голами и передачами не отметился, хотя сыграл на привычном уровне. Понятно, что игрок параллельно играм очень переживает сейчас и за супругу…