В Екатеринбурге приземлился первый после приостановки полетов самолет из Дубая

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово приземлился первый после приостановки полетов рейс из Дубая. Это следует из данных онлайн-табло. Из столицы Объединенных Арабских Эмиратов самолет вылетел в 23:07 и приземлился в столице Урала в 6:00.