В Екатеринбурге приземлился первый после приостановки полетов самолет из Дубая

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово приземлился первый после приостановки полетов рейс из Дубая. Это следует из данных онлайн-табло. Из столицы Объединенных Арабских Эмиратов самолет вылетел в 23:07 и приземлился в столице Урала в 6:00.
— Авиационные власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для обеспечения безопасности полетов. Также авиационные власти ОАЭ ввели временные ограничения на использование своего воздушного пространства, — сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее на сайте Flydubai появилась информация, что авиакомпания выполнит ограниченное количество рейсов вечером 2 марта. В пресс-службе авиакомпании отметили, что продолжают тесно сотрудничать с соответствующими органами для эффективного возобновления работы. В связи с активно развивающейся ситуацией Flydubai корректирует свое расписание.