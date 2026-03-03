Мария Багреева: оборот платных услуг в Москве вырос почти на 2% в 2025 году

В 2025 году оборот платных услуг в Москве достиг 4,6 трлн рублей — это почти на 2% больше в сопоставимых ценах, чем по итогам 2024 года. О результатах работы сферы услуг в столице рассказала заместитель мэра города, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.