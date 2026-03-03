Мария Багреева: оборот платных услуг в Москве вырос почти на 2% в 2025 году

В 2025 году оборот платных услуг в Москве достиг 4,6 трлн рублей — это почти на 2% больше в сопоставимых ценах, чем по итогам 2024 года. О результатах работы сферы услуг в столице рассказала заместитель мэра города, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Сфера услуг в Москве продолжает расти благодаря внедрению цифровых форматов, что позволяет повысить доступность и качество сервиса. В 2025 году объем оказанных москвичам и гостям столицы платных услуг достиг 4,6 трлн рублей — это на 1,9% больше, чем годом ранее», — сообщила Багреева.
По словам заммэра, самый большой вклад в рост сектора внесли электронные сервисы, услуги связи и образования.
«Эти направления динамично развиваются благодаря цифровой трансформации экономики, внедрению технологий искусственного интеллекта в экономическую жизнь столицы, а также высокому спросу на услуги дополнительного профессионального образования», — подчеркнула она.
Благодаря активному развитию цифровых сервисов оборот электронных услуг вырос на 28% и составил 446,8 миллиарда рублей. Объем предоставленных услуг связи увеличился на 8,3% и достиг 460,9 млрд рублей. На 6,9% вырос объем сектора платных образовательных услуг — до 353,3 млрд рублей: москвичи активно пользуются программами дополнительного обучения, проходят профпереподготовку и повышение квалификации. На 7,3% вырос оборот спортивных организаций — по итогам 2025 года он составил 63,5 млрд рублей.
