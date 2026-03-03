В Иркутске проходит конкурс «Мисс и Мистер Выпускник — 2026»

КП-Иркутск проводит фотоконкурс среди выпускников 9-х и 11-х классов Иркутска. Участвовать могут все, кто хочет проявить себя и побороться за звание самого яркого, креативного и талантливого выпускника города.
Для участия нужно загрузить свою фотографию и небольшой рассказ о себе в специальную форму на сайте irk.kp.ru или отправить на электронную почту. В рассказе можно поделиться увлечениями, мечтами и планами на будущее.
Победителей определят народным голосованием. Родители, друзья, одноклассники и учителя смогут поддерживать участников и ставить «сердечки». Накрутка голосов запрещена.
Титулы «Мисс Выпускница — 2026» и «Мистер Выпускник — 2026» получат четверо ребят: двое среди девятиклассников и двое среди одиннадцатиклассников. Победителей ждут дипломы, подарки, интервью и публикация в газете и на сайте. Торжественное награждение пройдет в начале июня в рамках празднования 365-летия Иркутска.