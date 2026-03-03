Весеннее половодье началось в европейской части России

Напомним, метеорологическая весна в Москве, по прогнозам, наступит около 19−20 марта. В целом предстоящий весенне-летний сезон ожидается теплее обычного — температура будет на несколько градусов выше климатической нормы. Это значит, что жителей столичного региона ждёт тёплое, а местами и жаркое время года. Специалист не исключил, что в отдельные периоды столбики термометров могут значительно превышать средние многолетние показатели.