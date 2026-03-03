Суд во Владивостоке лишил южнокорейскую исследовательницу ученой степени

Жительницу Южной Кореи Бэ Со-Ен лишили ученой степени кандидата исторических наук за нарушения, допущенные при защите научной работы в 2024 году во Владивостоке. Ленинский районный суд признал незаконными приказ Минобрнауки РФ и решение диссертационного совета ФГБУН «Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока» ДВО РАН" на заседании во вторник, 3 марта, поставив точку в административном споре, передает корр. ИА PrimaMedia.
«Исковое заявление прокурора Приморского края удовлетворить частично… Признать незаконным решение диссертационного совета Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН от 29 ноября 2024 года о присуждении Бэ Со-Ен ученой степени кандидата исторических наук, признать незаконным приказ Управления министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11 марта 2025 года № 184 в части выдачи диплома кандидата исторических наук Бэ Со-Ен», — огласила решение судья после возвращения из совещательной комнаты.
Суд также постановил возложить на Минобрнауки РФ обязанность повторно рассмотреть вопрос о возможности присуждения ответчице ученой степени. В удовлетворении остальной части требований было отказано. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения суда.
Административное дело рассматривалось в отсутствие Бэ Со-Ен, находящейся в настоящее время в Корее. При этом она надлежащим образом была уведомлена о прохождении судебного заседания. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН возразил против всех заявленных исковых требований.
О споре.
В центре административного разбирательства оказалась диссертация иностранки на тему: «Вклад корейцев в социокультурное и экономическое развитие российского Дальнего Востока (1864−1937 гг.)». По доводам надзорных органов, ученая степень гражданке была присуждена с существенными нарушениями процедуры. Прокуратура настаивала на признании приказа Минобрнауки незаконным.
В своем иске ведомство ранее обратило внимание на то, что Бэ Со-Ен неуверенно владела профессиональной лексикой в ходе защиты. Также надзорный орган предположил, что база источников могла быть сфальсифицирована, о чем впоследствии было дано экспертное заключение. В свою очередь, ФГБУН «Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока» ДВО РАН" выразило полное несогласие с представленной оценкой.
Отдельное внимание в ходе заседания было уделено выбору ведущей организации, фигурировавшей в диссертации, — Сахалинскому областному краеведческому музею. По мнению двух свидетелей, при защите данный музей не соответствовал требованиям положения, следовательно, не мог выступать в статусе ведущей организации. В частности, они указывали на недостаточное количество сотрудников с учёными степенями, а также на отсутствие профильной специализации по тематике исследования.
Тогда представители ответчиков в лице сотрудников ИИАЭ ДВО РАН обратили внимание суда на возможный конфликт интересов, связанный с участием в деле свидетеля — профессора из ДВФУ. По их мнению, университет является конкурирующей организацией по отношению к диссертационному совету при ДВО РАН. Также они посчитали необоснованными доводы о несоответствии ведущей организации теме диссертационного исследования. Сама работа, по словам ученых, прошла серьезную проверку.
«Нарушений процедуры принятия к защите и проведения защиты диссертации соискателя институт не допускал, а решение о присуждении соискателю ученой степени кандидата исторических наук принято им в пределах своего усмотрения», — пояснила представитель ИИАЭ ДВО РАН.
Руководствуясь п. 2 ч.2 ст. 227 Кодекса административного судопроизводства РФ, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения наук Российской академии наук» попросило суд отказать в удовлетворении исковых требований прокурора Приморского края в полном объёме.
Свое возражение на требование прокуратуры ранее направило и Министерство науки и высшего образования РФ. Как было отмечено в документе, вопрос об уже выданных ученых степенях не входит в компетенцию надзорного органа. Министерство также попросило суд отказать в удовлетворении иска.