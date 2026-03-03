Суд во Владивостоке лишил южнокорейскую исследовательницу ученой степени

Отдельное внимание в ходе заседания было уделено выбору ведущей организации, фигурировавшей в диссертации, — Сахалинскому областному краеведческому музею. По мнению двух свидетелей, при защите данный музей не соответствовал требованиям положения, следовательно, не мог выступать в статусе ведущей организации. В частности, они указывали на недостаточное количество сотрудников с учёными степенями, а также на отсутствие профильной специализации по тематике исследования.