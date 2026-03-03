«Никогда такого не видела»: актриса Тарасова поделилась впечатлениями от возвращения из Дубая

Известная по роли в сериале «Глухарь» актриса Виктория Тарасова оказалась в эпицентре событий на Ближнем Востоке и только что вернулась в Москву из Абу-Даби. Она поделилась своими впечатлениями от пережитого.
По словам актрисы, во время ее пребывания в регионе была слышна работа систем противовоздушной обороны и раздавались взрывы. При этом Тарасова отметила слаженность действий служб и организацию помощи пассажирам.
«Я никогда такого не видела… Четко дали ваучер. Столько народу работало. Все было бесплатно для нас», — сказала она в беседе с Ruptly.
Напомним, что обострение ближневосточного конфликта застало в ОАЭ около 50 тысяч российских туристов. Многим из них в Эмиратах пришлось ночевать в убежищах и на подземных парковках отелей. Власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы сообщили о намерении взять на себя все расходы и оплатить номера для туристов, которые застряли в стране.