«Никогда такого не видела»: актриса Тарасова поделилась впечатлениями от возвращения из Дубая

Напомним, что обострение ближневосточного конфликта застало в ОАЭ около 50 тысяч российских туристов. Многим из них в Эмиратах пришлось ночевать в убежищах и на подземных парковках отелей. Власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы сообщили о намерении взять на себя все расходы и оплатить номера для туристов, которые застряли в стране.