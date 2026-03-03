Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО повредился в результате ударов Израиля по Ирану

Объект признан шедевром эпохи Каджаров. Этот дворец также является одним из старейших комплексов зданий в Тегеране. Ранее он был резиденцией правителей династии Каджаров, пришедших к власти в 1779 году.
С персидского языка дворец Голестан переводится как «дворец цветов» или «дворец роз». В список всемирного наследия ЮНЕСКО он попал 13 лет назад.
Ранее официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс сообщил, что число пострадавших американских военных в ходе операции против Ирана возросло до 18 человек.
2 марта экстренные службы Ирана рассказали, что с 28 февраля, дня начала военной операции, погибли уже 555 жителей исламской республики. Депутат иранского парламента отдельно отметил, что в Иране сразу девять больниц получили серьезные повреждения в результате ударов.