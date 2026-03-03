Москва
Опрос показал, какую песню россияне поют в караоке чаще всего

«КИОН Музыка»: песня Михайлова «Все для тебя» стала самой популярной в караоке.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Песня народного артиста РФ Стаса Михайлова «Все для тебя» стала самой популярной в караоке, следует из результатов исследования «КИОН Музыка», с которым ознакомилось РИА Новости.

«За последние шесть месяцев (с 1 сентября 2025 года по 28 февраля 2026 года) самым востребованным треком, часто звучащим в караоке, стала песня Стаса Михайлова “Все для тебя”, — говорится в сообщении.

Так, по данным исследования, второе место заняла композиция «Бухгалтер» группы «Комбинация», а третье — сингл «Батарейка» от коллектива «Жуки». Среди популярных в караоке треков оказались «Оружие» группы Pizza, «Босая» от дуэта «#2Маши», «Солнышко» от группы «Демо», а также «Седая ночь» в исполнении Юрия Шатунова, «Конь» — «Любэ», «Царица» — Anna Asti, «Вечно молодой» от «Смысловых галлюцинаций».

«По соотношению прослушанных песен из караоке-плейлиста на одного пользователя за прошедшие полгода в лидерах Республика Марий Эл. Серебро досталось Туве. Камчатский край расположился на третьем месте, обогнав Калининградскую область. В топ-5 вошла Новгородская область. Далее идут Вологодская и Мурманская области, а также Республика Хакасия. На девятой позиции Курская область, а за ней — Ульяновская область», — отмечают авторы исследования.

Кроме того, аналитики выяснили, что интерес к караоке-трекам вырастает почти на четверть в теплый сезон — с марта по август включительно относительно осенне-зимнего периода. Причем выбирают данные композиции в караоке чаще женщины (53%), чем мужчины (47%).

