Опрос показал, какую песню россияне поют в караоке чаще всего

«По соотношению прослушанных песен из караоке-плейлиста на одного пользователя за прошедшие полгода в лидерах Республика Марий Эл. Серебро досталось Туве. Камчатский край расположился на третьем месте, обогнав Калининградскую область. В топ-5 вошла Новгородская область. Далее идут Вологодская и Мурманская области, а также Республика Хакасия. На девятой позиции Курская область, а за ней — Ульяновская область», — отмечают авторы исследования.