Тысячи людей пришли на похороны погибших детей во время удара по школе в Минабе

При этом еще 95 человек получили ранения различной степени тяжести.

Уточняется, что на церемонии похорон будут присутствовать представители общественности, семьи жертв, а также официальные лица.

В Сети также распространились фотографии вырытых могил, в которые будут захоранивать жертв.

Ранее постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США и Израиль убили более сотни детей при ударе по школе, что является преступлением против человечества.

28 февраля экстренные службы доставали из-под завалов тела детей, погибших в результате удара американских и израильских войск по школе для девочек «Шаджре Тайиба». В Сети также появилось видео, где показаны тела погибших.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о начале военного конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

