Тысячи людей пришли на похороны погибших детей во время удара по школе в Минабе в юге Ирана. Жертвами стали 168 человек, включая детей, учителей и родителей. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство Fars.
При этом еще 95 человек получили ранения различной степени тяжести.
Уточняется, что на церемонии похорон будут присутствовать представители общественности, семьи жертв, а также официальные лица.
В Сети также распространились фотографии вырытых могил, в которые будут захоранивать жертв.
28 февраля экстренные службы доставали из-под завалов тела детей, погибших в результате удара американских и израильских войск по школе для девочек «Шаджре Тайиба». В Сети также появилось видео, где показаны тела погибших.
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о начале военного конфликта — в материале «Вечерней Москвы».