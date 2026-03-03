28 дней и штраф для шефа: Главные факты об отпуске, которые нужно знать всем

Машаров предупредил, что за нарушение трудового законодательства работодателю грозят серьёзные штрафы. Организацию могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, ИП или должностное лицо — на 1−5 тысяч. При повторном нарушении суммы возрастают до 50−70 тысяч для компаний и до 20 тысяч для должностных лиц, которых также могут дисквалифицировать на срок до трёх лет.