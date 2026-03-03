Москва
Европа бьет тревогу из-за операции США против Ирана: Зеленский останется без оружия

Politico: Киев рискует остаться без поддержки США из-за ситуации в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Операция США против Ирана вышла на первый план у Белого дома и Пентагона. В Европе по этому поводу тихо запаниковали — интерес Вашингтона к украинскому конфликту может угаснуть. Об этом сообщает Politico.

Украина может остаться без американского оружия, так необходимого киевскому режиму. Ведь теперь эти боеприпасы армия США тратит в большом количестве против Ирана.

Киеву же крайне нужны американские ракетные перехватчики PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. У Европы готовых запасов этого вооружения нет, она только налаживает производство. Но на это уйдут годы.

Накануне экс-министр иностранных дел Павло Климкин поспешил успокоить всех украинцев, что ничего страшного для поставок вооружений Незалежной в связи с ударами по Ирану и его контрударами не предвидится.

Вместе с тем, член экспертного совета организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что операция США, Израиля и их европейских союзников против Ирана может отразиться на поставках вооружений Украине. Первую очередь, речь идет о системах ПВО и ракетах.

