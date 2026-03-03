Новые автобусы в Польшу и Германию будут ездить из Минска с конца марта

Белорусы смогут ездить новыми автобусами в Польшу и Германию из Минска, сообщил перевозчик Intercars на своем сайте.
Два новых автобусных рейса из белорусской столицы запускаются уже в конце марта. Маршруты охватывают сразу несколько крупных городов в Польше и Германии.
Так, с 26 марта белорусы могут поехать из Минска в польский Кельце — город примерно на середине пути между Варшавой и Краковом по цене билетов от 120 белорусских рублей. Этот автобус еще будет делать остановки в Бресте, Люблине и Радоме.
А с 27 марта из Минска начнет ездить автобус в Мюнхен, останавливаясь по пути следования на вокзалах в Бресте, Берлине, Лейпциге, Дрездене, Нюрнберге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и Мюнхене. Цена билета — от 350 рублей.
