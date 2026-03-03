Более 850 гектаров природы под охраной: в Краснодарском крае присвоен новый статус заказнику «Лабинский»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о присвоении государственному природному заказнику «Лабинский» статуса особо охраняемой природной территории. Теперь под надежной защитой находятся более 854 гектаров, где обитают редкие и исчезающие виды животных и растений.
«Всего в Краснодарском крае мы уже создали более 350 особо охраняемых природных территорий регионального значения на общей площади свыше 600 тысяч гектаров», — рассказал Кондратьев.
Заказник «Лабинский» уникален благодаря карстовому ландшафту, включающему воронки, пещеру Козлова, слепые долины и арки. Подземные карстовые системы служат убежищем для эндемичных видов животных, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения.
Работа по формированию ООПТ в Краснодарском крае ведется системно с 2016 года, и регион занимает лидирующие позиции в России по количеству таких территорий. В крае насчитывается 506 охраняемых объектов: 357 — регионального уровня, 142 — местного и семь — федерального.
По поручению губернатора к 2027 году планируется еще 34 новых участка площадью порядка 24,2 тысячи гектаров, которые получат статус особо охраняемых природных территорий.