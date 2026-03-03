Москва
Производство квадроциклов для туризма и сельского хозяйства запустят в Приморье

В производство планируют вложить 11,6 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Спасске-Дальнем Приморского края появится новое производство вездеходной техники. Местная компания планирует наладить крупноузловую сборку квадроциклов, которые будут доступны по цене для жителей и предпринимателей региона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В производство планируют вложить 11,6 миллиона рублей. Запуск намечен на третий квартал 2027 года. В год смогут собирать до 132 машин, включая полноприводные версии. Основная цель проекта — заместить импортную технику на российском рынке и предложить покупателям отечественный продукт по более доступной цене.

Квадроциклы будут адаптированы под требования российского рынка. На заводе будут не только собирать технику, но и проводить ее тестирование и предпродажную подготовку. В дальнейшем покупатели смогут рассчитывать на сервисное обслуживание. Машины оснастят современной приборной панелью, усиленными колесами, гидравлическими тормозами, а также полезными опциями: лебедками, фаркопами и защитой для рук.